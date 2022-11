Un vendedor de pescado, la primera persona que muere con COVID – 19 en el Socorro

De luto están en el municipio del Socorro por la muerte de Horacio Rodríguez Rueda, de 48 años, quien batalló por ocho días contra el coronavirus.

El comerciante fue internado desde el 03 de junio en el Hospital Manuela Beltrán del Socorro y se encontraba en aislamiento en un área de urgencias.

La esposa del comerciante, antes del deceso, envió una carta al hospital para pedirles que no lo remitieran hacia Bucaramanga porque “supuestamente funciona la Unidad de Cuidados Intensivos del Socorro”.

“Tengo conocimiento de que el Hospital Manuela Beltrán del Socorro tiene UCI y hay disponibilidad para tenerlo acá, aclaro que por la misma situación nos encontramos aislados, no tengo los recursos económicos y no tengo quien me respalde en alguna ciudad”, escribió Sandra Yolima Acosta, esposa del paciente.

La muerte de Horacio Rodríguez puso en alerta a los habitantes del Socorro, quienes pidieron mayor claridad a la Alcaldía y Gobernación de Santander sobre la capacidad que tiene el hospital del municipio para atender a pacientes del coronavirus.

“El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, su secretario de Salud, Javier Alonso Villamizar, y el gerente del hospital, Pablo Cáceres Serrano, les deben explicaciones a los santandereanos que residen en las provincias Comunera, Guanentina y de Vélez porque acá no sabemos si la UCI del hospital funciona o no”, dijo un veedor ciudadano del Socorro.

En Santander han muerto ocho personas con el coronavirus y se han registrado 205 casos del COVID – 19.