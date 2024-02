“Una retención de cinco horas raya en el secuestro”: senador Efraín Cepeda

Tras los desmanes presentados en cercanías del Palacio de Justicia cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunieron para elegir a la fiscal general de la Nación, el senador Efraín Cepeda habló en Sala de Prensa Blu y señaló la gravedad de los hechos y se mostró apartado de quienes minimizaron los desmanes.

Además, se refirió a la política actual en Colombia, destacó la importancia de preservar la democracia y el Estado de Derecho en medio de la crisis y señaló.

Los hechos son de la mayor gravedad, realmente tengo que disentir de quienes le dan una importancia menor porque no es un hecho menor que hayan estado retenidos los magistrados de las altas Cortes, varios de ellos, en especial toda la Corte Suprema de Justicia, más empleados, más periodistas, más visitantes durante cinco horas, realmente, este es un hecho de la mayor gravedad. Y no solamente eso, sino que es un hecho atentatorio contra la democracia Indicó el senador Cepeda.

El congresista resaltó que la democracia colombiana es una de las más antiguas de de Latinoamérica y que en el país prevalece la separación de poderes, el respeto por las decisiones de cada uno de ellos y la Justicia no se puede tocar. Además, mencionó que la protesta social es apoyada por el Partido Conservador, pero siempre que sea pacífica.

"Pero una cosa es la protesta y otra la violencia, incluso los manifestantes trataron de de entrar por la por la reja de la Fiscalía, hicieron todos los intentos. Yo no me quiero imaginar qué hubiese pasado si ellos logran entrar al Palacio de Justicia. Seguramente hasta una tragedia ha podido suceder

¿Método de presión?

El senador Cepeda respondió al cuestionamiento de qué se debe hacer si este tipo de manifestaciones se convierten en un método de presión para el Legislativo en el momento de discutir o aprobar proyectos o reformas importantes para el país.

"No nos amedrentar, No, aquí prima uno la independencia de poderes, sí debo decir que hemos tenido algunos episodios en el Congreso y eso lejos de amedrentarnos, pues lo que hace es que, eh se afine todavía más el cumplimiento del deber y en eso no nos podemos dejar", indicó.

Y agregó,, "Debemos exigir ese respaldo del Gobierno nacional, de la Policía Nacional, es que yo no sé cómo calificar esa situación, pero una retención de cinco horas raya en el secuestro, eso está tipificado en todas nuestras normas. Yo sí pensaría que hay que judicializar a las personas que que se han identificado y que retuvieron a los magistrados durante cinco horas. Aquí lo que tiene que sobreponerse la democracia. No se puede diluir el Estado de Derecho en Colombia y con a los magistrados, a las altas Cortes y a los jueces todo el respaldo del Partido Conservador"

El senador se refirió a una posible solución para recomponer las relaciones y buscar el llamado del presidente Petro del llamado acuerdo nacional. También mencionó si es posible acercarse de nuevo al Ejecutivo para crear lazos políticos.

"Primero, que no sabemos qué es eso del acuerdo nacional, se habla del acuerdo nacional y nunca se dice de qué se trata, Si se trata del acuerdo nacional de eso que tengamos que volver a hacer. Nosotros tomamos nuestra decisión de ser partido independiente, en eso nos vamos a mantener hasta el final. El Partido ratifica, cada vez que nos reunimos, su independencia para poder discutir y hacer discernir sobre los proyectos, sobre reformas y tomar decisiones libres. Sin ataduras", concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: