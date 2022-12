Una santandereana de otro mundo: la bióloga que trabaja en proyecto de la Nasa

María Alejandra Sierra García, una bióloga de 25 años, egresada de la Universidad Industrial de Santander, se suma a la lista de profesionales santandereanos que, por tenacidad, constancia y disciplina, exaltan al país.

Hoy María Alejandra se codea con los más grandes investigadores de la Nasa en el desarrollo de un proyecto que busca preparar a los astronautas para que resistan más tiempo en el espacio.

“Inicié haciendo análisis bioinformáticos y microbiológicos de comunidades microbianas, asociadas a líquenes y ambientes extremos en Colombia. Participé como voluntaria en un proyecto internacional llamado MetaSUB para analizar las comunidades microbiológicas de los ambientes urbanos haciendo muestras en el transporte Masivo Transmilenio”, contó la joven bióloga.

Realizando este proyecto, en sus prácticas profesionales, conoció al director del proyecto con el que hoy está en la Nasa.

“El doctor Christopher Mason de la Universidad de Weil Cornell Medicine, su proyecto me abrió las puertas para traspasar fronteras”, asegura María Alejandra.

Su trabajo desde el centro de medicina Weil Cornell y la Universidad de New York es estudiar el microbioma de la Estación Internacional Espacial y los trajes espaciales, para determinar qué microbios existen y pueden ser de potencial riesgo en el espacio para los astronautas.

Hoy María Alejandra es una convencida de que nació para investigar porque desde muy pequeña, mostró su sensibilidad y curiosidad por la naturaleza.

“Siempre fui una niña curiosa que me preguntaba el por qué de las cosas, me gustaba todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Me encantaba ir a la finca de mis tíos a buscar hormigas, escarabajos y analizarlos, siempre estuve interesada en la biología y en la química”, indicó.

Ahora dentro de sus proyectos a corto plazo están: continuar trabajando como bioinformática y aplicar al programa de doctorado en biología y medicina computacional.

