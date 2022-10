Una vaca terminó refrescándose en la piscina de un hotel de Santa Marta

“Hubo dos animales que transitaban por la playa pública, turística de la ciudad, los asustaron y uno de los animales no encontró otra forma de evadir ese acoso que entrarse por nuestra zona de ingreso para terminar refrescándose en la piscina del hotel”, dijo.



Pinilla manifestó que “lamentablemente no encontramos un apoyo en las autoridades de control. Aparentemente la información que tenemos es que se estaban robando los animales de algún sitio”.



“Cuando la vaca entra asustada y hay mucha gente en el hotel el único sitio que no tenía presencia de personas que le impidieran moverse era la zona de la piscina”, sostuvo.



El animal pudo ser finalmente controlado con el apoyo del cuerpo de Bomberos luego de permanecer tres horas en el área.