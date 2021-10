Unión Peneya, el corregimiento que decidió resistir a la guerra

La Unión Peneya es un corregimiento en Montañita Caquetá. Sus habitantes no olvidan ese 4 de enero de 2004, cuando más de 3.000 personas se tuvieron que desplazar por amenazas que recibieron por parte de la extinta guerrilla de las Farc.

Alfonso Mota vive hace 45 años en La Unión y recordó el día en el que tuvo que salir de su casa ante las amenazas.

“Dijeron que había que desocupar el pueblo y el que encontraran después de las 9:00 de la mañana sería declarado objetivo militar, ¿qué tuvimos que hacer? Empacar la cobijita y puerta afuera”.

La guerrilla tenía presencia en La Unión y para lograr que los habitantes desocuparan el territorio decidieron tomarse sus casas y los locales comerciales.

En ese entonces, Rosario Carvajal tenía un restaurante y relató que le quitaron todo lo que tenía.

“Yo alimentaba los puestos de salud, alimentaba a los profesores del colegio y perdí todo, lo que son las vasijas, las mesas. A mi todo me lo quitaron, no me dejaron ni la ropa”.

Publicidad

Después de tres años y 22 días que duró el desplazamiento de miles de personas que tuvieron que irse a diferentes zonas del país, un grupo de habitantes liderado, entre otros, por Ismael Ospina, decidieron volver a sus casas.

“Me dio la idea de proponer el retorno, yo propuse que conformáramos una comisión para dialogar con el Gobierno y con el grupo armado, para ver de qué manera podíamos negociar la entrada nuevamente al pueblo porque era insólito que el pueblo se fuera a perder y se fuera perdiendo en el tiempo”, contó Ismael.

En Unión sus habitantes aseguran que desde que volvieron han intentado organizar sus vidas. Sin embargo, hasta el día de hoy siguen sintiendo las consecuencias que dejó la guerra.

Le puede interesar: escuche y siga Noticias del día en Colombia, en Spotify