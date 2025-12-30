En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cifra desempleo
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / UPC aumentará 16,49 % en el régimen subsidiado y 9,03 % en el contributivo en 2026

UPC aumentará 16,49 % en el régimen subsidiado y 9,03 % en el contributivo en 2026

El Ministerio de Salud oficializó, mediante la Resolución 2764, el incremento de los recursos para la atención en salud el próximo año.

Publicidad

Publicidad

Publicidad