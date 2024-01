Uribe se pronunció sobre la muerte de ‘La Gata’ y aclaró dineros que aportó a su campaña en 2022

A través de su cuenta en X, el expresidente de la República Alvaro Uribe Vélez se pronunció este domingo 14 de enero sobre la muerte de la empresaria del chance Enilce López , más conocida como 'La Gata', que falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de la Costa en Barranquilla .

El ex jefe de Estado se refirió a los aportes dados por López, señalada de nexos con paramilitares , en la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño en 2002, y negó que fuera su intención ocultarlos a la opinión pública, pues siempre hicieron parte de la contabilidad.

"Nunca escondemos aportes de campaña. Reconocimos en su momento que Enilce López aportó dinero, a través de una sociedad, a nuestra primera campaña presidencial. Dicho aporte quedó registrado en las cuentas. Allí lo encontraron quienes me denunciaron como el actual presidente Petro, entonces miembro del Congreso", manifestó Uribe en su perfil.

Trino Uribe sobre Enilce López 'La Gata'. Foto: cuenta X @AlvaroUribeVel.

Según Uribe Vélez, el aporte hecho por López hizo parte de una contribución mayor, a cargo de diferentes empresas que cumplían con todos los requisitos legales, una de las cuales estaba vinculada a la polémica empresaria.

"Nuestras campañas han sido transparentes y no han necesitado mucho dinero porque nuestra política era de todos los días y de todas las horas", concluyó el exmandatario, ante la controversia que revivió en redes sociales sobre sus presuntos vínculos con la mujer, que estuvo detenida por los delitos de lavado de activos y homicidio, y que pereció a sus 71 años.

El expresidente, quien se encuentra en Estados Unidos, también dio de qué hablar en días pasados por sus ataques al actual mandatario, Gustavo Petro, al que acusó de tener en sus planes una serie de medidas contra los mandatarios locales que no hacen parte de su línea política.

“A muchos (alcaldes) les va a quedar difícil porque no van a encontrar apoyo del Gobierno. Y el Gobierno puede pensar: ‘¿Ah, me ganaron ahora? Les va a ir muy mal’. El país quedó muy centralizado y es un problema por resolver. El Gobierno estará jugando a que los alcaldes y gobernadores que no participan de sus tesis, en dos años estén desgastados”, dijo Uribe desde Doral (Miami, Estados Unidos).

