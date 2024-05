Vargas Lleras, reconocido como víctima en JEP: “No voy a pedir un peso, quiero la verdad”

Se trata de los crímenes ocurridos a Germán Vargas Lleras, por los que finalmente fue reconocido. Entre ellos se relacionan dos atentados que sufrió y que posteriormente fueron admitidos por las Farc.

“Hace más de 20 años que vengo reclamándole a las autoridades judiciales que esclarezcan que pasó en ambas ocasiones. Celebro que la JEP me reconozca como víctima, no porque esté pensando cobrar ni un peso en materia de indemnización, lo único que me interesa es conocer la verdad de lo que ocurrió”, dijo Vargas Lleras.

La solicitud había sido elevada por el propio exvicepresidente hace tiempo, que entre los años 2003 y 2005, sufrió de dos atentados por parte de la entonces guerrilla.

Por lo mencionado anteriormente, fue que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz lo reconoció dentro de las víctimas, ya que el primer atentado ocurrió en el año 2002 cuando Vargas Lleras se desempeñaba como senador y recibió un libro bomba, ocasionándole que perdiera tres dedos de su mano izquierda.

El segundo atentado se registró tres años después, el 10 de octubre de 2005, cuando el vehículo en el que se transportaba resultó afectado por la explosión de un carro bomba que dejó nueve personas heridas.

Esto se da en el marco de la investigación que adelanta esa jurisdicción por los crímenes no amnistiables cometidos por dicha guerrilla en su momento, en el conflicto armado.