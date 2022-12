Vestidos y alborotados quedaron estudiantes de U. del Tolima en su grado

Por aparente negligencia de funcionarios de la Universidad del Tolima, 15 estudiantes no recibieron su título profesional como estaba planeado que fuera el pasado viernes.



El bochornoso episodio se registró en el auditorio principal de la Universidad del Tolima, donde habían sido convocados estudiantes de la Especialización en Pedagogía y Maestría en Educación para entregarles el respectivo diploma de grado.



Sin embargo, 15 estudiantes no fueron nombrados por el maestro de ceremonias ya que no habían aparecido las directivas de la universidad con los diplomas de grado.



Saraí Moreno Rojas, afectada, manifestó que “la mesa principal estaba vacía, ni decano, ni directivos de la universidad y eso que esta ceremonia ya había sido aplazada en tres ocasiones”.



De acuerdo con Moreno Rojas, “nunca recibieron invitación formal a la ceremonia”.



Por su parte, Róbinson Ruiz, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, mediante un comunicado lamentó las incomodidades que se presentaron durante la ceremonia de grado y ofreció una disculpa a los estudiantes que no pudieron recibir su título profesional.





