Vicepresidenta Francia Márquez sobre crisis en Perú: “Respeto la autonomía de cada pueblo”

Durante la rueda de prensa de ‘Buenaventura, potencia mundial de la vida en paz total' con funcionarios del alto Gobierno, delegados internacionales y representantes de la sociedad civil, la vicepresidenta Francia Márquez se refirió a la situación de Perú.

"En este tema de Buenaventura no me voy a poner a hablar de Perú. Por muchos años, nosotros estuvimos mirando otros lugares y nos olvidamos de mirar a nuestra casa. Mi posición es que respeto la autonomía de cada pueblo. Ahora, mi interés está en concentrarme en cumplir mi misión, por la cual Colombia me eligió, de preocuparme por el desarrollo y el bienestar de mi pueblo, de mi gente, de Colombia", dijo Márquez.

Publicidad

El pronunciamiento de la vicepresidenta de Colombia se dio luego del anuncio de la disolución del Congreso de Perú y la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias por parte de Pedro Castillo, quien también había decretado toque de queda.

El pleno del Congreso de Perú citó a la vicepresidenta Dina Boluarte para que jure como nueva jefa de Estado, en reemplazo del destituido Pedro Castillo, y se convierta, de esa manera, en la primera mujer gobernante de la historia del país.

El Congreso peruano destituyó a Castillo, por "permanente incapacidad moral" con 101 de 130 votos a favor, después de que este anunciara la disolución del Legislativo y declarara un Gobierno de excepción de emergencia, lo que fue calificado como un golpe de Estado por diferentes voces, incluida la vicepresidenta.

Reacción del Gobierno de Estados Unidos sobre situación en Perú

Publicidad

A través de un comunicado, el Gobierno de Estados Unidos rechazó "categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato".

Asimismo, en la misiva pide que Castillo revierta el intento de cerrar el Congreso de ese país y que los ciudadanos peruanos mantengan la calma durante esta situación.

Publicidad

Puede ver: