Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Víctima del Palacio de Justicia habla sobre acusación a exmilitares: "Silencio, cómplice"

Víctima del Palacio de Justicia habla sobre acusación a exmilitares: “Silencio, cómplice”

Eduardo Matson, víctima del Palacio de Justicia calificó como “simbólica” la resolución de acusación proferida por la Fiscalía.

Retoma Palacio de Justicia
Un hombre herido es evacuado del Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985, ocupado por un comando guerrillero del movimiento M19.
Foto: AFP
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

