Víctimas piden a la JEP espacios de diálogo tras primeras sentencias

A un mes de emitida la primera sanción de primera instancia contra el último secretariado de las Farc por los crímenes de secuestro y desaparición forzada, las víctimas representadas por Fevcol reclaman no haber sido convocadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para discutir el alcance de las medidas.

El abogado Sebastián Velásquez, representante de víctimas ante la JEP por parte de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), manifestó su preocupación ante la falta de espacios institucionales de diálogo tras la decisión emitida en el macrocaso 01, que investiga los secuestros cometidos por la antigua guerrilla.

“Luego de un mes de emitida la primera sanción de primera instancia, la representación judicial de víctimas, en este caso Fevcol, no ha sido convocada ni por el despacho, ni por la presidencia de la JEP, ni por ningún espacio institucional para determinar con nosotros y con las demás organizaciones acreditadas el alcance y la socialización que corresponda con las víctimas, que somos la centralidad del acuerdo”, afirmó Velásquez.

El abogado hizo un llamado a la jurisdicción para que se generen espacios de concertación que permitan trabajar de manera conjunta en la implementación de las sanciones, los trabajos, obras y acciones con contenido reparador, y garantizar que estos procesos realmente contribuyan a la reconciliación y reparación integral de las víctimas del secuestro y la desaparición forzada.