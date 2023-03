"Visitar cárceles fue una iniciativa de Juan Fernando Petro, no del presidente”: exesposa de Petro

Después de que el presidente Gustavo Petro le solicitara a la Fiscalía General de la Nación investigar si su hijo, Nicolás Petro, y su hermano, Juan Fernando Petro, están involucrados en el cobro de sobornos a narcos a cambio de ingresarlos a la paz total, la familia del mandatario colombiano ha estado en el ojo del huracán.

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Mary Luz Herrán Cárdenas, primera esposa de Gustavo Petro y dirigente de la Colombia Humana, habló sobre la relación del presidente con su hermano, Juan Fernando Petro, y su hijo mayor, Nicolás.

“Gustavo siempre ha tenido una relación con sus hermanos, pero cada uno ha tratado de hacer sus cosas sin la necesidad de que él este encima. Lo de Juan Fernando creo que fue una iniciativa para mirar de qué manera podía ser útil dentro del proyecto de paz total de su hermano, pero no considero de el que se lo haya dicho haya sido el presidente”, explicó.

Según Mary Luz Herrán Cárdenas, puede que Juan Fernando Petro haya tomado esa iniciativa debido al llamado de personas interesadas en el proyecto de la paz total, pero que jamás fue una indicación del presidente Gustavo Petro.

“Puede ser que también personas interesadas en el proyecto de la paz total hayan contactado a Juan Fernando Petro para que le hiciera llegar el mensaje al presidente, pues no podemos vivir siempre en guerra. Sin embargo, eso sí, Gustavo Petro no le indicó eso a su hermano”, mencionó.

Asimismo, aclaró que la petición del presidente a la Fiscalía para que investiguen a su hijo y hermano solo es una manera para demostrar que confía en ellos; sin embargo, si la justicia demuestra que son culpables, manifestó que Petro tiene una responsabilidad y compromiso con Colombia.

“Yo creo que es una manera para que la justicia lo juzgue y para que él no, pero eso no significa que ya no confíe en él. Eso fue una iniciativa propia y no del presidente. Cada uno es responsable de lo que hace y deje de hacer. Algo que involucre a un hijo y a la familia es doloroso, pero él tiene una responsabilidad y compromiso con el país”, aseguró.

