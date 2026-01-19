En vivo
Blu Radio  / Nación  / Ya están en la Corte las demandas de casación que piden tumbar la absolución del expresidente Uribe
Ya están en la Corte las demandas de casación que piden tumbar la absolución del expresidente Uribe

Por sorteo le correspondió al magistrado de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano, el estudio sobre si admiten o no los recursos

