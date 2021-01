A la pandemia del coronavirus se suma la del sobrepeso y la obesidad

Una de las consecuencias de la pandemia y de las distintas cuarentenas, es que muchas personas han aumentado de peso. Es más, se ha dicho que el sobrepeso y la obesidad son la otra pandemia. Por ejemplo el 56.7 % de la población en Colombia, en todas las edades, padecen estas condiciones.

Preocupa que 6 de cada 10 personas están en sobrepeso, según la última encuesta Nacional de Situación Nutricional. Llama la atención que es en todos los estratos, lo cual expresa nuestra mala alimentación; nuestras dietas están caracterizadas por los carbohidratos y las grasas.

Ahora, muchos dicen que son “gordos”, pero que tienen una vida activa y por eso creen no tener problemas, pero según lo publicado la semana pasada por una revista de la Sociedad Europea de Cardiología, los efectos negativos del exceso de grasa corporal en la salud del corazón, no se pueden anular manteniendo un estilo de vida activo.

Según esto, no existen los gordos saludables, ya que el estudio mostró, luego de analizar datos de 527.662 adultos trabajadores de España, asegurados por una empresa de prevención de riesgos laborales, con una edad media de 42 años, un mayor riesgo cardiovascular para los participantes con sobrepeso y obesidad en comparación con los de peso normal, independientemente de la cantidad de ejercicio que hicieran.

No se trata de agregarle una fuente más de preocupación y tensión a la situación que estamos viviendo, pero sí de que seamos conscientes de la necesidad de estar atentos a controlar nuestro peso. Para ello es necesario aprender a comer balanceadamente, hacer ejercicio y tratar de llevar un estilo de vida saludable. No se trata de preocuparse, sino de ocuparse.

Es el momento de generar dinámicas de vida que nos permitan cuidarnos físicamente. Para los que somos glotones y manejamos nuestra salud ingiriendo alimentos, se hace necesario ser más disciplinados tanto en lo que comemos, como en ejercitarnos físicamente.

No soy partidario de todas las dietas y métodos que circulan en las redes, entiendo que soy único e irrepetible y que se requiere la asesoría de profesionales de la salud para poder entender bien cómo debe ser la dieta. La hora de ejercicio que hago todos los días, no sólo me está sirviendo para mantener mi peso, sino también para poder despejar mi mente y poder cuidar mi salud emocional. Si tú no te cuidas, nadie te cuida.

Escuche la reflexión y el análisis de Alberto Linero en Mañanas BLU: