Columnista manda a Benedetti al psiquiatra y el senador acepta la sugerencia

El columnista Federico Gómez Lara en una columna titulada ‘Un psiquiatra para Benedetti ’ analiza los cambios que ha tenido el senador por pasar de un bando a otro en la política colombiana.

Vea la columna aquí.

“Senador: usted siempre ha sido un camaleón. Y tiene que entender que eso a la gente le dé rabia. Asúmalo con madurez. No puede ser que ahora a todo el que lo cuestione en Twitter usted lo trate de “estúpido, imbécil, fracasado o retrasado mental”. Usted es una de las pocas personas que tienen el privilegio de redactar las leyes de Colombia. "¡Compórtese como le corresponde, por el amor de Dios!”, dice el columnista, tras hacer un recorrido por los saltos, de partido en partido de Bendetti.

En diálogo con BLU Radio, Gómez Lara se mostró sorprendido por la reacción en sus redes sociales, quien este miércoles compartió su columna y escribió: “Tengo gran respeto por los que escriben y por eso me aterra que alguien me dedique una columna. Algo estaré haciendo mal. Pero no me pueden acusar de estar con el que tiene la mayor favorabilidad. Al contrario no encontré muchos aplausos por lo que hice”.

Un psiquiatra no le viene mal a nadie, pero en honor a la justicia, Benedetti no es el único político camaleón en Colombia. Sin embargo, los saltos del senador sí son bastante pronunciados dijo.

Escuche la entrevista con el columnista en Mañanas BLU: