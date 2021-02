Cuando veo a gente que no se quiere vacunar contra el COVID recuerdo a quienes han muerto: Linero

Ayer Jennifer, la hija mayor del magnate Bill Gates , se vacunó contra el COVID-19, y al hacerlo, posteó un mensaje irónico en su cuenta de Instagram por los comentarios infundados de un supuesto chip que traería la vacuna, exactamente dijo: “Lamentablemente, la vacuna no ha implantado a mi genial padre en el cerebro. ¡Ojalá el ARNm tuviera ese poder!".

Esta anécdota nos permite recordar - en este día que llega la vacuna a Colombia- la importancia de acceder a ella, ya que a pesar de todo la información científica que se nos ha dado, siguen siendo muchas las personas que todavía dicen que no se la aplicarán.

La encuesta Pulso País del DANE, en enero nos había indicado que 40% de los colombianos no se vacunarían contra el COVID por distintas razones, que van desde los miedos a posibles efectos secundarios, hasta las más fantasiosas reflexiones mágicas, unidas a pensamientos religiosos. Tenemos que ser conscientes que frente a todo el riesgo que supone este virus, la vacunación es la manera más segura de ayudar a generar protección, es la herramienta que, junto a todos los cuidados de biosegurdiad, nos va ayudar a frenar la pandemia.

Una de las preguntas que me he hecho es: ¿Cómo funciona la vacuna? Carmen Álvarez Domínguez, bioquímica y bióloga molecular, inmunóloga, experta en vacunas dice que: “La respuesta inmunológica frente a las vacunas COVID-19 empieza cuando nos inoculan el antígeno del patógeno. Es decir, una pequeña parte del virus que no es peligrosa, y que se ha comprobado que logra inducir una respuesta inmunológica similar a la que producía el agente infeccioso, pero sin causar la enfermedad. Tras la inyección, las células de la primera línea de defensa inmunológica responden produciendo anticuerpos y células T de memoria.

"Si en el futuro se vuelven a encontrar con el patógeno, los anticuerpos podrán bloquearlo, mientras que las células T destruirán las células de nuestro cuerpo a las que haya infectado”, cierro cita.

Esta experiencia ya la hemos vivido cada vez que nos hemos vacunado en la vida para lograr estar más sanos. Somos libres y cada uno actúa desde sus valores y creencias, pero los invito a reflexionar en torno a la importancia de la vacunación, porque está en juego nuestra vida y la de los que amamos.

Cuando me entero de personas que dicen no quererse vacunar, recuerdo el dolor de las familias de las 57.605 personas que han muerto.