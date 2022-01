"Defiendo siempre la posibilidad de soñar en grande": Linero sobre Fórmula 1 en Barranquilla

Si en 1919 hubieran existido redes sociales, seguro habrían estallados en memes y burlas por el proyecto de hacer el primer vuelo de correo aéreo en Colombia; afortunadamente no existían y se pudo hacer, abriendo así las puertas a la aviación en el país. Hoy, cuando se habla de la posibilidad de que la Formula 1 llegue a Barranquilla , creo que hay varias situaciones para analizar.

Tengo que decir que defiendo siempre la posibilidad de soñar en grande y de creer que somos capaces de alcanzar lo propuesto, más cuando esto trae excelentes beneficios, como los que esta competencia deja en países como México, donde se recaudan cientos de millones de dólares. Se calculan que dejaría 576 millones en Barranquilla al año.

Sé que son las grandes ideas las que jalonan en el desarrollo y en el crecimiento, y las que permiten que podamos tener siempre mejores condiciones de vida. Tengo claras las dificultades que implica un premio de Fórmula 1 en Barranquilla, seguro son muchos los obstáculos, por ejemplo, los casi 4 billones de pesos que cuesta tener el Premio durante 10 años, entre muchas otras en las que hay que pensar.

Pero es que no se está diciendo que ya mañana se va a correr en la ciudad de Barranquilla un Premio de Fórmula 1, ni que ya está todo listo; sin duda falta infraestructura y muchas condiciones, pero no es imposible. Se trata de intentarlo. Y claro, esto no implica abandonar toda la inversión social necesaria para nuestra ciudad.

No me extrañan las burlas, primero, porque realmente nosotros tenemos un gran sentido del humor que nos permite reírnos de esta realidad, pero segundo, porque todos nos creemos con los conocimientos básicos para criticar cualquier idea, sobre todo en las redes, donde pareciera que todos lo sabemos todo y sentimos que podemos criticar lo que se plantea.

Me niego a creer que no podemos soñar en grande. No olvidemos que en nuestro país no se hizo el mundial de fútbol de 1986, porque se iban a hacer hospitales y escuelas que a la postre no sé si se hicieron. Lo que sí sé es que Barranquilla puede soñar, porque nada le ha quedado grande.