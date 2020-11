Duque se reúne con exguerrilleros de las Farc

Este viernes se reunirá por segunda vez en su mandato, el presidente Iván Duque con exintegrantes de las Farc , esta vez, como parte de un compromiso del gobierno con ese grupo, en medio de la preocupación por el asesinato de sus integrantes.

El encuentro se acordó tras una reunión entre el alto consejero para la estabilización, Emilio José Archila y el exjefe guerrillero “Pastor Alape”, quien representó a los exintegrantes de esa guerrilla que llegaron este fin de semana a Bogotá como parte de la “Peregrinación por la Vida y por la Paz”.

Esa movilización de exguerrilleros se inició desde varias regiones del país, entre ellas Antioquia y los Llanos Orientales, para llamar la atención del gobierno ante el asesinato de más de 260 exintegrantes de ese grupo guerrillero, desde la firma del acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016.

En la reunión de hoy, las Farc pedirán mayores garantías de seguridad para sus integrantes, esquemas de seguridad robustos y un mayor porcentaje de esclarecimiento de estos hechos violentos, mientras que el presidente Iván Duque seguramente aprovechará la oportunidad para plantear sus inquietudes frente a la comparecencia de exguerrilleros a la JEP y frente a la reparación para las víctimas.

Algunos sectores políticos opositores que no pertenecieron a la guerrilla, pero algunos de cuyos dirigentes están siendo asesinados, como la Colombia Humana, se quejaron de que no hayan sido invitados a la reunión: el senador Gustavo Petro escribió en Twitter : “Mañana se reúne Duque con los partidos políticos para analizar las medidas para garantizar la acción política en el país. ¿Adivinen a quién no invitó? A la Colombia Humana. A los ojos del CNE, del Consejo de Estado y de Duque, no existimos. Pero sí nos matan y amenazan.