El caso de Egan nos muestra la necesidad de reconocernos desde las diferencias y de trabajar juntos

Si hay algo que caracteriza a los seres humanos, es su libertad. Esa capacidad de decidir desde su autonomía y su autodeterminación. Vivimos en la época de las redes sociales, en las que constantemente se cuestiona la libertad de los demás. Lo digo pensando exactamente en la situación de ayer, en la que Egan Bernal, el gran ciclista colombiano -tal vez el mejor de la historia-, publicó su voto e inmediatamente una gran cantidad de personas lo insultaron, lo cuestionaron y dijeron que estaban decepcionados de él; no faltó quien lo llamó insensato o cualquier otra cosa.

Que quede claro que cada persona tiene derecho a elegir a quien quiera y a quien considere desde su análisis, desde su discernimiento y desde sus valores. Cada uno de nosotros debe entender que esa es una decisión personal y que cada uno es libre de comunicarla y hacerla pública sin que eso sea causa de linchamiento digital. También es claro que todo el mundo está en la libertad de criticarla y de decir que no está de acuerdo, expresando lo que no le parece, pero creo que tiene que hacerse desde el respeto, que es esa actitud de reconocer la dignidad del otro en medio de la diferencia.

Publicidad

También imagino que quien publica su voto, debe asumir con valentía y con serenidad las consecuencias que esto genera, sobre todo porque se sabe que, en este país dividido, en el que algunos creen que la felicidad está en que la mitad del país desaparezca, acciones como esta van a tener reacciones contrarias, las cuales, sin duda, debe evitarse que laceren la cotidianidad.

Frente a este panorama, en el que cualquier posición tendrá contradictores de todo tipo, solo he decidido hacer un llamado a la tolerancia y el respeto, a valorar a los demás y a entender que ellos pueden pensar diferente sin que eso signifique que sean criminales, ni mucho menos inferiores. Es momento de construir un país entre todos, eso no puede quedarse solo siendo una frase de cajón; ya es hora de reconocernos desde las diferencias y ponernos a trabajar juntos desde las similitudes.