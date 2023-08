Escándalos del Gobierno Petro: Laura Sarabia y caso Nicolás vuelven a ser noticia en Colombia

Inicialmente, se confirmó que Laura Sarabia, quien salió del Gobierno hace más de dos meses en medio del escándalo por el uso presuntamente irregular del polígrafo de la Presidencia con su niñera para esclarecer el robo de una cantidad indeterminada de dinero en efectivo de su casa, podría volver a su cargo como jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro.

En un comunicado firmado en Washington, Sarabia sugiere que la decisión de la Fiscalía de llamarla a interrogatorio pudo estar impulsada por la confirmación de su posible reintegro a su antiguo trabajo como la “mano derecha” del presidente Petro y anticipó entre líneas la que podría ser su línea de defensa: acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que en su concepto, el proceso penal y disciplinario en su contra obedece a una estrategia de “violencia política contra la mujer”.

Sarabia inicialmente estaba citada para este miércoles a interrogatorio ante la Fiscalía, pero por su viaje a Estados Unidos, decidió aplazar esa diligencia judicial para el próximo 5 de septiembre.

El eventual regreso al Gobierno de Laura Sarabia coincide con una semana clave en la que la Fiscalía acelera el proceso de colaboración ante la justicia de Nicolás Petro y Days Vásquez, quienes aceptaron su responsabilidad en delitos vinculados con enriquecimiento ilícito y lavado de activos por dineros que pudieron haber entrado de manera ilegal a la campaña Petro presidente en el año 2022.

En el caso de Nicolás Petro, la Fiscalía evalúa si la visita que le hizo el fin de semana su padre, el presidente Gustavo Petro, violó o no la orden del juez que lo dejó en libertad pero le impuso unas condiciones, entre ellas no salir de Barranquilla y no hablar con otras personas que estén mencionadas en la investigación que está en curso.

Hablando de ese último hecho, en el Consejo Nacional Electoral avanza la investigación por la presunta violación de topes de ingreso de dineros en la campaña presidencial que llevó a la Casa de Nariño a Gustavo Petro, en la que fueron citados varios de los responsables contables, entre ellos el que fuera gerente de campaña y hoy es la cabeza de Ecopetrol, Ricardo Roa.