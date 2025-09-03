Gobierno Petro se emplea a fondo para que Senado elija a Patricia Balanta a la Corte Constitucional

A esta hora, ninguno de los tres aspirantes a la Corte Constitucional tendría las mayorías garantizadas para ser elegido hoy como magistrado en el Senado de la República, en la votación que comenzará a las 3 de la tarde.

Lo que hay es un “cabeza a cabeza” entre el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo, cuya aspiración es respaldada principalmente por sectores políticos de oposición, y la magistrada del Tribunal Superior de Buga, María Patricia Balanta, impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y sus partidos afines.

Hay otro nombre en la terna, el del jurista Jaime Humberto Tobar, quien podría convertirse en una sorpresa, en caso de que el Senado busque la elección de un nombre distinto a los dos que hoy concentran la polarización política.

Los votos clave son los de los cuatro senadores cristianos, sobre los cuales hay una gran incógnita, incluso han comenzado a circular en redes sociales la supuesta entrega de burocracia del gobierno a personas cercanas a ellos, lo cual ha sido desmentido, aunque a esta hora ni el partido Mira ni Colombia Justa Libres han dicho públicamente si apoyan a Carlos Camargo o a María Patricia Balanta.

Como dato al margen, que ha generado suspicacias, en los últimos tres días han sido publicadas más de 30 hojas de vida de aspirantes a cargos públicos en el sitio web de la Presidencia, lo que para algunos políticos, estaría relacionado con los movimientos del gobierno para garantizar las mayorías en el Senado para la doctora Balanta.

Como si no fuera poco el ruido en torno a esta elección, anoche una magistrada del Consejo Nacional Electoral, de corte petrista, ordenó suspender la sanción que pesa contra los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, proferida por su partido, Cambio Radical, quienes tenían prohibido durante un año el derecho a voz y voto, luego de que se ausentaran de la crucial votación en la que se hundió la consulta popular, pese a que la decisión de bancada fue votar en contra de esa iniciativa.

Hoy con la elección de un nuevo magistrado, el Senado de la República definirá asuntos clave para la Corte, en el sentido de la defensa de la Constitución y del equilibrio fundamental para la democracia colombiana.