Grandes enseñanzas de Messi: el objetivo común es superior y hay que ser buenas personas

Leí una entrevista de Messi de la que quisiera destacar dos valores que me gustaron. Dijo exactamente Lionel: “Siempre he preferido que el equipo gane títulos antes que ganar premios individuales. Me preocupa más ser una buena persona que ser considerado el mejor jugador del mundo. Espero que cuando me retire, la gente me recuerde como un buen tipo”.

Seguramente para muchos, acostumbrados a creer que la vida es una competencia, esto les puede sonar ridículo, pero a mí me parece que pone de manifiesto los siguientes valores:

Primero, el de entender que cuando estamos en un equipo, el objetivo común está por encima del individual. Creo que de eso se trata el éxito, de tener una buena agenda en la que todos, a partir de sus particularidades, puedan aportar, porque no se trata de eliminar la individualidad. Creo que lo más valioso del trabajo en equipo es precisamente que se tenga una meta grupal, pero que cada uno aporte desde sus cualidades y sus talentos. Yo insisto en que no sé si un equipo con 11 messis podría llegar a ganar algo, porque si bien es un excelente jugador, se necesita de otros para alcanzar la meta. Esa es una gran lección de vida.

Y la segunda es el valor de intentar ser siempre el mejor ser humano posible, el de ser buena persona. Creo que nadie que busque brillar por encima de los demás, y haga de todo para conseguirlo, puede ser buena gente. Muchas veces los que están detrás de los grandes triunfos ni siquiera se ven, ni son reconocidos como deberían, pero a ellos les asiste la satisfacción de saber que han hecho las cosas bien.

Me gustó mucho el comentario de Messi, y creo que estas son actitudes de vida que se pueden poner en práctica en cada uno de los ambientes en los que nos movemos y en los que hacemos equipo. Ya sea en lo laboral, en lo familiar y en nuestros diferentes grupos, debemos buscar el bien común y trabajar por ser las mejores personas posible. De vez en cuando hay que darle tranquilizante al ego.