Alberto Linero aplaude valentía y ejemplo de J Balvin para hablar de su depresión

No me gusta el reguetón, pero sí me gusta revisar las redes de los principales influencers, y ayer me encontré con un post de J Balvin que tenía casi 1.300.000 me gustas y más de 13.000 comentarios.

La publicación decía: “Aunque se vea de color, muchas veces está oscuro por dentro, pido por la salud mental de todos los que la necesitamos, la ansiedad y la depresión son una realidad, no tengan miedo a aceptarla y buscar ayuda profesional, sé lo que se siente, lo vivo y entiendo a quienes lo padecen”.

Me gustó la sinceridad de este artista, porque entiende que la vida no se vive desde las mentiras de los flashes y del Photoshop, sino desde lo que se es y se padece realmente. Me gustó porque reconoce la importancia de buscar ayuda científica cuando constatamos que no estamos bien mental y emocionalmente. Me gustó porque no se esconde tras de eufemismos, sino que llama la enfermedad por su nombre: Trastorno de Ansiedad y Depresión, y ese siempre es el comienzo del camino para superarlas.

Este tiempo de pandemia sin duda ha sido un catalizador para que se disparen estas enfermedades. Hay que precisar que sentirse desanimado o triste en algún momento de la vida es normal y que también todos nos podemos sentir ansiosos una que otra vez, pero que cuando estamos experimentando esos sentimientos de manera constante e intensa, es necesario ir a un especialista para que realmente precise qué está pasando en nuestra vida.

No olvidemos que en ocasiones se trata de desequilibrios químicos de nuestro cerebro, que tienen que ser tratados. Hay que ser serios, no podemos declararnos deprimidos o pacientes con trastorno de ansiedad si no hemos sido diagnosticados. Leer este post de J Balvin me hace pensar en la necesidad de cuidar nuestra salud física, esto es, hacer ejercicio, comer bien, y descansar las horas necesarias; pero también cuidar la salud emocional, es decir, percibir, aceptar y expresar nuestras emociones, tener un diálogo interior positivo, optimista y sostener relaciones respetuosas, sanas y emocionantes.

También cuidar nuestra vida espiritual, que supone tener prácticas espirituales que nos ayuden a encontrarle sentido a la vida, perdonar, a aceptarnos tal cual somos y ser capaces de servirle a los demás. Y si realmente sentimos que estas sensaciones de tristeza y ansiedad son demasiado constantes, hay que buscar ayuda. No olvidemos que, si no nos cuidamos, nadie nos cuidará.