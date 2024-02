La actitud del papa Francisco en su encuentro con Milei es una lección para los líderes

“Representante del maligno en la Tierra”, “hijo de puta que predica el comunismo”, “sorete mal cagado”, así con esos términos degradantes y vulgares trataba el presidente de Argentina, Javier Milei, al papa Francisco cuando era candidato. Por eso me sorprendió verlo tan amable y cercano al Obispo de Roma en su visita de ayer en el Vaticano. Su explicación para esa actitud fue: “Uno evoluciona, uno entiende las cosas y una de las cosas que entendí últimamente, entre otras cosas, es que el papa es la persona más importante de toda Argentina, es el líder de los católicos en el mundo… En consecuencia, tuve que reconsiderar algunas posiciones y, a partir de ese momento, comenzamos a construir un vínculo positivo”.

Lo que no me sorprendió fue la actitud de Francisco . No solo por lo que representa sino por la misión que tiene. Él es un líder que busca construir comunión y para ello tiene que actuar con sabiduría y estar por encima de los insultos y descalificaciones. Sabe que su ministerio es construir entendimiento para que haya justicia y desarrollo, lo que implica ser capaz de no engancharse en discusiones estériles que nada aportan.

Algunos están convencidos de que el conflicto es el motor del desarrollo y por eso siempre generan enfrentamientos con otros líderes buscando ocasionar un ambiente conflictivo que les permita sobresalir como jefes de algún bando. No creo que esa sea la actitud de un líder eficaz. Los argumentos, los intereses, las explicaciones y las posiciones ante la vida siempre serán más importantes y útiles que las agresiones. Quien tiene que vivir agrediendo a los otros y buscando romper el tejido social. Francisco sabe que su tarea es escuchar y proponer soluciones, buscando generar planes de acción que transformen la realidad. No se lucha en favor de la justicia y de la paz con las mismas acciones que quienes quieren destruirlo todo. Eso lo sabe el papa. Hay una lección tanto para nuestros líderes como para cada uno de nosotros.