La incorruptibilidad de Carlos Acutis no es del cuerpo, sino de su fe

Carlos Acutis era un joven común y corriente, le gustaban los videojuegos y las redes. El padre Marcello Cruciani lo nombró el “mago” de internet, ya que usaba ese medio para difundir la alegría de la fe. Este joven sencillo, de blue jeans y tenis, dejaba ver en cada actuación los valores de la propuesta de Jesús de Nazareth

El 12 de octubre de 2006 murió por una leucemia tipo M3. Desde que llegó al hospital, se supo que no podría sobrevivir, porque no había posibilidad de curación. Ese fue el primer signo que llamó la atención, su actitud frente a esta noticia fue la de alguien con una profunda experiencia espiritual. Se dice que, al cruzar la puerta del hospital, le dijo a su madre: «De aquí ya no salgo» y le daba un sentido a los fuertes dolores que experimentaba, decía: “Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el papa y por la Iglesia católica, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo”.

Además de estos testimonios de sus padres y el personal médico que lo atendió, impresiona la cantidad de personas sin hogar, inmigrantes, mendigos y niños que han dado testimonio de lo que hizo por ellos.

Todo esto fue propicio para iniciar su proceso de canonización. Fue declarado venerable (primer paso del proceso) el 5 de julio de 2018 y el próximo 10 de octubre será declarado beato (segundo paso) cuando ya se ha aceptado un milagro realizado por Dios Uno y Trino, por su intercesión.

Por estos días, la noticia ha sido la apariencia de su cadáver, muchos hablan de su incorruptibilidad, pero el obispo de su diócesis ha insistido en que, como consta en el acta de la exhumación, realizada el 23 de enero de 2019, su cuerpo se encontró en el estado normal de transformación, propio de la condición post mortem.

El cuerpo, con varías partes todavía en su conexión anatómica, fue tratado con técnicas de conservación y de integración, prácticas usadas para exponer con dignidad a la veneración de los fieles el cuerpo de beatos y santos. La reconstrucción de la cara con una máscara de silicona fue exitosa. Una operación realizada con arte y amor.

Creo que lo importante no es el tema de la incorruptibilidad, sino aprender de la vida de este joven para vivir con valores espirituales, con paz interior y hacer el bien a los demás.

