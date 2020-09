¿Podríamos vivir sin redes sociales? Opinión de Alberto Linero

Leo el titular de la noticia y quedo impresionado. “Entre más use Facebook, más triste va a estar”, sí, ese es el resultado de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Yale y de la Universidad de California en el que participaron 5.208 personas durante 7 años.

Concluyen que el uso de la red tiene un impacto negativo en el bienestar de las personas, en cuanto se afecta su salud mental y física, exactamente ellos dicen: “La exposición a las imágenes cuidadosamente seleccionadas de la vida de los demás conduce a una autocomparación negativa y puede restar valor a experiencias más significativas de la vida real”.

Pero mi impresión no se quedó allí, sino que investigando me topé con un informe de Global Web Index que mide el número de horas que las personas pasan en redes sociales, haciendo una clasificación por países. El estudio evidencia que las redes sociales se han convertido en uno de los pilares del ocio y además fuente de información, de actualidad. Cuando revisamos las cifras nos damos cuenta que en los países desarrollados se invierte menos tiempo en las redes que en los otros países.

La media mundial de uso de las redes está en +/- 2 hora 20 minutos mientras que en países latinoamericanos como Brasil, México, Argentina, superan con casi una hora este tiempo. En Colombia el tiempo es de 3 horas 30 minutos, mientras que en Japón invierten 40 minutos en esta actividad.

¿A qué se debe esta diferencia? ¿Entre más educación y formación menos redes? ¿hay mejores opciones de satisfacer la necesidad de ocio en esos países? ¿Mayor disciplina y conciencia del efecto de las redes en la vida personal y social?

Un dato que me parece más impresionante es que en América Latina el 51 % de las personas que permanecen en una red social lo hacen porque encuentran en ellas cobertura a su deseo de obtener información. Lo cual no deja de ser muy llamativo, porque bien sabemos que el algoritmo nos determina a elegir fuentes y seguidores que nos retroalimenten en nuestra visión de mundo y no exactamente quienes nos la critiquen y nos den otras posibilidades de comprenderlo.

Publicidad

Terminamos siguiéndonos en tribus en las que se fortalece nuestra parcial mirada de la vida pudiendo llegar al fanatismo porque no conocemos nada más que lo que la redes seleccionan para nosotros. Definitivamente tenemos que revisar nuestra actividad en las redes, por ello te pregunto: ¿Cuánto tiempo gastas en redes sociales? ¿Podrías vivir sin ellas?

Escuche la opinión y la reflexión de Alberto Linero en Mañanas BLU: