La intervención militar de EEUU en Venezuela puede tener profundas implicaciones para Colombia

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que produjo la captura de Nicolás Maduro puede tener serias implicaciones políticas, de orden público y humanitarias para Colombia.

En materia política, la postura del presidente Gustavo Petro contra la operación ordenada por el presidente Donald Trump, sumada a la creciente tensión entre los dos jefes de Estado, incluyendo una amenaza de intervención en Colombia, sin duda hace que este se convierta en un asunto central de la campaña política que desembocará a mediados de este año en la elección de un nuevo presidente.

Un escenario más agresivo, impensable y absolutamente indeseable como una eventual intervención militar de Estados Unidos en Colombia, incluso podría poner en riesgo la realización de las elecciones de este año, como lo analizó en las últimas horas en Noticias Caracol el exministro de Defensa Gabriel Silva Luján.

En materia de orden público, hay dos aristas clave: la primera es conocer cuál será la postura de las Fuerzas Armadas colombianas frente a lo que está sucediendo en Venezuela, cuya crisis apenas parece estar comenzando y amenaza con desbordarse más allá de sus fronteras.



La segunda arista, es la que tiene que ver con las decisiones que adopten los cabecillas de los grupos criminales colombianos que durante décadas estuvieron protegidos primero por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro y que expandieron sus negocios ilegales y fortalecieron sus tropas en Venezuela. Hoy, según reveló Blu Radio, cabecillas como 'Iván Márquez' y “Antonio García” estarían buscando regresar a Colombia, ante el cambio de situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Según informaciones de inteligencia colombiana, el ELN incluso tendría previsto adelantar una ofensiva terrorista en nuestro país tras la captura de Nicolás Maduro, ante lo cual, las fuerzas armadas están en máxima alerta para prevenir este plan criminal.

En materia humanitaria, aunque en principio eso no ha ocurrido, no se descarta de que en caso de que se agrave la situación en Venezuela ante la inestabilidad en ese país, se produzca un nuevo éxodo de venezolanos hacia Colombia, algo que tiene en sus cuentas el Gobierno y por eso ya puso en marcha un plan de contingencia.