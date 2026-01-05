En vivo
La intervención militar de EEUU en Venezuela puede tener profundas implicaciones para Colombia

Un escenario más agresivo, impensable y absolutamente indeseable como una eventual intervención militar de Estados Unidos en Colombia, incluso podría poner en riesgo la realización de las elecciones de este año, como lo analizó en las últimas horas en Noticias Caracol el exministro de Defensa Gabriel Silva Luján.

