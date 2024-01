Las habilidades espirituales como herramienta para mejorar la salud mental

Estoy convencido que el desarrollo de las habilidades espirituales es fundamental para una buena salud mental. Quien aprende a otear la vida y a conectarse con su interioridad es capaz de cuidar la calidad de sus pensamientos, gestionar bien sus emociones , responder adecuadamente a los estímulos aversivos y las presiones que experimenta a diario.

En mi vida particular la práctica de la oración ha sido fuente de bienestar interior y asertividad en las relaciones interpersonales. Soy un ser de palabras, me he pasado la vida hablando en público y es habitual que las personas esperen una palabra de mí, no sólo por la estructura de mi personalidad, sino por el rol que he tenido en los grupos sociales en los que he desarrollado la existencia. Pero, he ido entendiendo con el pasar de los años el valor que tiene la experiencia espiritual y ella exige, por momentos, silencio, abrirse a escuchar y meditar.

En una dinámica social en la que se endiosa la producción y se hace del estrés laboral y aún familiar una posibilidad de crecimiento, los espacios espirituales son más necesarios. Por eso, comprendo todo el auge que está teniendo la meditación tanto en espacios físicos como digitales. Concibo la meditación como el espacio que te das a ti mismo, para alejarte de influencias externas y concentrarte en tu ser. Implica desconexión, interiorización, silencio y ahondar en la profundidad del alma. Algunas veces con una voz que guía, otras veces tratando de escuchar la voz interior. Ojalá, en medio de la vorágine de las situaciones que cada uno de ustedes vive, se puedan plantear la necesidad de sacar espacios para la espiritualidad y hoy en particular les invito a pensar en la meditación como una posibilidad. Claro, los que tenemos una experiencia religiosa seguro encontramos en la oración una gran oportunidad para hacerlo.