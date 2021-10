¿Mostrar o justificar? Reflexión de Alberto Linero sobre los billetes de Epa Colombia

Estoy convencido que sin solidaridad, los seres humanos no podemos ser felices. Estoy seguro de que lo contrario al amor, es la indiferencia. No podremos tener sociedades desarrolladas, mientras nos escudemos en nuestro egoísmo para no ayudar a los otros.

La pregunta es ¿Cómo ayudarlos? Y sin duda, creo que es desde una actitud personal, de amor, de generosidad, pero también construyendo condiciones de desarrollo, de oportunidades, de trabajo, con las que todos puedan salir adelante.

En este contexto, trato de analizar el hecho que Epa Colombia lance billetes desde un helicóptero, ya que además ha dicho que volverá a hacerlo en los próximos días. Seguro a la base están las ganas de querer ayudar a los otros, pero me pregunto si no es una situación nada más de mercadeo, si no es simplemente un querer mostrar, o un querer justificar las situaciones.

Anteriormente se decía que a la gente no había que darle el pescado, sino enseñarle a pescar, y creo que ese aforismo expresa que no está bien la dependencia y el paternalismo que se genera y que puede ser peor. Pero vale la pena entender a cada persona, ya que seguramente un billete que llega a las manos de una de esas personas, le puede salvar el día, le puede dar la comida de esa jornada. Sin embargo, ¿Para qué es? ¿El fin justifica los medios? o ¿Se trata simplemente de porno miseria, de hacer mercadeo con el dolor y las tragedias del otro?

Tengo preguntas que me atraviesan el alma. ¿Es así como se acaba con los problemas económicos de los más vulnerables? ¿No hay mejores maneras de aportar a la sociedad con ese dinero? ¿Es necesario tanto escándalo mediático? Yo no sé si tirar el dinero sea la mejor solución, porque aunque ayuda a varias personas a nivel individual, se niega la posibilidad de invertir esa plata en acciones que trasciendan a un solo día y que pueden resultar ayudando a cambiar la vida de muchos más que viven en situaciones reales de vulnerabilidad. Apoyo la solidaridad, pero hay que vivirla de manera que la mayor cantidad de gente posible, se pueda ver beneficiada.

