No se puede ser feliz sin creatividad, esa capacidad nos permite proponer nuevas realidades

Sin creatividad no se puede ser feliz. La resolución de problemas, la adaptación, los inventos etc., necesitan de esa capacidad disruptiva, divergente, innovadora que nos permite proponer nuevas realidades.

Por eso, me impactaron mucho los resultados del reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre habilidades socioemocionales que se consideran cruciales para el desarrollo presente y futuro de los niños y jóvenes en edad escolar.

Este estudio evaluó a jóvenes de 10 ciudades del mundo (en Colombia de Manizales y Bogotá) y encontró que en general, los jóvenes de 15 años parecían tener mucho menos desarrolladas casi todas las habilidades socioemocionales en comparación con los de 10 años. Sobre todo, el tema de la creatividad. Los adolescentes de 15 años son menos creativos que los niños de 10.

La investigación no entra a demostrar por qué, lo cual se vuelve una pregunta interesante ¿Por qué se pierde la creatividad en estos jóvenes? ¿Tienen algo que ver el medio, la educación o la influencia de la tecnología? No hay una respuesta contundente, pero sí creo que tendríamos que tratar de entender qué es lo que está pasando en el desarrollo de los jóvenes y la manera cómo les estamos acompañando en su proceso, porque es posible que estemos centrados en las habilidades duras -que son muy necesarias para el desarrollo de las personas- y que hayamos descuidado las habilidades blandas.

Tengo la sospecha de que los métodos con los que se tratan de desarrollar las habilidades blandas actualmente no responden a las características de estas y por eso no se logra el objetivo. Socialmente necesitamos jóvenes con buenos conocimientos, pero también que sepan relacionarse con los demás, superar dificultades, asumir los desafíos, construir nuevas respuestas y sobre todo ser felices, y eso no se puede lograr sin las habilidades socioemocionales desarrolladas, y obvio sin ser creativos.

Si eres docente o padre de familia, o acompañante de adolescentes, te pregunto ¿Qué estás haciendo para que ellos puedan desarrollar su creatividad? ¿Les estás exigiendo que actúen mecánicamente, o los dejas en la alternativa de ensayar nuevas respuestas desde sus posibilidades? Solo son preguntas que nos tenemos que hacer.

Publicidad

Escuche la reflexión de Alberto Linero en Mañanas BLU:

Entérese de los hechos más importantes de Colombia y el mundo: