Paulo Autuori ya está en Medellín: los números y el proyecto del brasileño con Atlético Nacional

Este jueves, 13 de octubre , Atlético Nacional realizó la presentación oficial de su nuevo entrenador: Paulo Autuori. El entrenador brasileño, de 66 años, llega por segunda ocasión en su carrera al equipo verdolaga, ya que estuvo en el equipo antioqueño entre 2018 y 2019.

En rueda de prensa, el brasileño aprovechó para indicar a dónde caminará a partir de este 13 de octubre el club verdolaga, pues su llegada generó un revuelo en los significa la participación a la próxima Copa Libertadores.

“Respeto el trabajo de los demás, conozco a muchos profesionales, con muchas metodologías, son victoriosos. He visto al equipo, espero profundizar en estos días. Ojalá el profesor Sarmiento logre el sello de la clasificación, yo voy a respetar las rutinas diarias y haré algunas modificaciones superficiales. Si Nacional logra el título este semestre es por el trabajo de estos profesores (Herrera y Sarmiento)”, aseguró Autuori.

En su primera etapa con Atlético Nacional, el brasileño estuvo en la temporada 2018 y 2019. Disputo la Copa Libertadores, pero cayó a manos de Atlético Tucuman. El entrenador llegó en el mes de noviembre del año pasado y donde dirigió 29 partidos. Autuori ganó nueve partidos, perdió otros nueve y empató 10, para un rendimiento del 42 % con el club antioqueño.

Al respecto de lo que para él es jugar una Copa Libertadores, Autuori aseguró que primero debe “respetar” la identidad de Atlético Nacional, la misma que le permitió ganar en dos ocasiones el título (1989, 2016). Él cree que ganarla no “es tarea fácil”, por eso, el proceso y la proyección de juveniles el comienzo de una grandeza institucional.

“Acá no me van a ver pidiendo jugadores públicamente. Hay que combinar la experiencia, jugadores talentosos, pero lo más importante es la formación de juveniles (…) El tiempo que pasé en Nacional, más allá del tema futbolístico, siempre ha estado presente en mi corazón; además, del desarrollo individual de los jóvenes fueron unas de las razones que me hizo volver a trabajar con Nacional”, puntualizó.

Por su aporte, el técnico cree que los resultados no está en las palabras sino en los hechos, que finalmente es su tarea principal.