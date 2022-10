¿Por qué Faustino Asprilla rechazó jugar en Millonarios en 1990?

Durante la época de los 80s, el fútbol colombiano vivió uno de los mejores momentos en toda su historia. La Selección Colombia vio la aparición de grandes jugadores como Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, René Higuita, Andrés Escobar, Freddy Rincón, entre otros. De esa generación dorada se encontraba Faustino Asprilla.

El vallecaucano empezó su carrera en el Cúcuta Deportivo después de jugar con el Club Carlos Sarmiento Lora de Tuluá. Con los motilones estuvo dos años y se convirtió en uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano, y así, a comienzos de 1990 recibió tres propuestas por su pase: Atlético Nacional, Millonarios y Deportivo Cali.

Sin embargo, el hombre de Tuluá decidió fichar por Atlético Nacional, que en ese momento era dirigido por el mismo timonel de la Selección Colombia: Francisco Maturana. Ahora, 33 años después en exclusiva con F90 de Espn reveló por qué decidió irse al verdolaga, por encima de Millonarios y Cali.

“Es más, cuando estuve en el Cúcuta, tengo la oportunidad de escoger entre Deportivo Cali, Millonarios y Atlético Nacional. La Escuela Carlos Sarmiento me dijo que esos 3 equipos me querían y que escogiera a dónde quiere ir a jugar. No dudé en irme a Atlético Nacional porque eran los recientes campeones de la Libertadores. Eso me levantó una pasión extra por la que dije que quería jugar en ese equipo y la decisión creo que fue la correcta al irme a jugar allá”, contó Asprilla.

Para el ‘Tino’, el éxito era la prioridad más grande que tenía en su carrera, pues, según él, los ídolos y las leyendas nacen a partir de las historias. Por ende, los hinchas y seguidores se construyen a partir de las victorias y por eso llegar a Atlético Nacional era la oportunidad para potenciar su carrera.

“Uno cosecha los hinchas ganando, con éxito los equipos van cosechando hinchas, cuando uno los ve desde niños salir campeones. Uno estar sufriendo todo el día por un equipo que pierde, pierde y pierde, pues no tiene sentido”, puntualizó.

