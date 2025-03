Abecé de la división que busca el Partido Verde

Este 10 de marzo en el hotel Tequendama, de Bogotá, se llevó a cabo una discusión de ocho horas de la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde tras la solicitud de Angélica Lozano, Katherine Miranda, Cathy Juvinao, Cristian Avendaño, Alejandro García Ríos y Carolina Giraldo, de dividir el partido por las diferencias que hay en torno a la postura del Gobierno nacional. Pero que no llegó a nada tras no lograr los votos necesario.

"A lo que vamos si un partido en Colombia por la constitución rige por lograr el umbral a Senado y Cámara. Luego de aquí, la primera meta, es Senado y Cámara, obvio no vamos a guárdanos y vamos jugar duro en las presidenciales para ganarle al sucesor del presidente Petro", dijo, por ejemplo, la senadora Angélica Lozano.

Algunos miembros no están de acuerdo con esta decisión y esperan que el Partido Verde se mantenga. Las dudas quedaron especialmente en torno al acuerdo de escisión, que debe ser presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y establecer las reglas de juego para la separación de las colectividades. Algunas voces aseguran que, supuestamente, de darse la separación podrá ser la plataforma de Claudia López en su carrera a la Presidencia de Colombia.

Se fragmenta la Alianza Verde y entra en escisión para formar su partido aparte

¿Por qué no se logró llegar a un acuerdo?

En diálogo con Recap, de Blu Radio, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, dijo que se tomó la decisión de esperar hasta el 17 de marzo para que, a partir de un documento construido por una comisión, se vote a favor o en contra de dicha posibilidad. Mayoritariamente hubo un respaldo de permitir que este sector minoritario pueda irse del partido, pueda hacerlo, reconociendo las virtudes de ambas partes.

"Estamos en el Gobierno de Gustavo Petro porque hoy los que se quieren ir, impulsaron la idea de ser parte de la coalición del Gobierno y tal decisión no ha cambiado por parte de la Dirección Nacional. La gran mayoría de personas que se quieren, fueron quienes impulsaron eso. Ahora bien, quienes se quedan, no solamente hay personas a favor de seguir en la coalición, sino que diría que hay tres sectores que se quedan: uno muy petrista que defiende ese escenario con los petristas pura sangre del Verde con Inti Asprilla, León Fredy Muñoz, Santiago Osorio o Martha Alfonso; otro sector que es más independiente que quiere que el Partido Verde esté, insistiendo sin necesidad de irse, siga siendo independiente; otro sin ser petrista han apoyado las cosas buenas del Gobierno, que es el nuestro (...) Tenemos que definir un futuro y nadie ha hablado, o por lo menos lo tenemos claro como partido, en hacer parte del frente amplio o cualquier otro sector porque entendemos que la decisión se toma con un colegiado que se llama Dirección Nacional", explicó.

En total se quieren ir seis congresistas de 24 en total; además, dijo que la mayoría de las bases del Verde se van a quedar con el partido actual y les "da tranquilidad" de entender los que se quieran ir, puedan hacerlo desde el respeto.

¿Esta fue la razón por la que se dio la decisión en el Partido Verde?

Ante la razón de que, supuestamente, la gota que rebosó el vaso fue la llegada de Antonio Sanguino en el Ministerio del Trabajo y María Fernanda en el de Transporte; además, el apoyo al Gobierno del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya; Salamanca aseguró que el Partido Verde siempre ha sido de tendencias y de diversidad.

"No es cuota. Sanguino fue secretario de Gobierno de Claudia López y llega al Gobierno por su historia de progresismo en el Verde y las cercanías con el proyecto del presidente. Eso nos alegra, porque dentro del partido, tiene reconocimientos de todos los sectores. Angélica Lozano ha reconocido que le respeta a él y Mafe Roja su compromiso con país, que no están de acuerdo que lleguen al Gobierno, pero saben que tienen un peso en la centro izquierda que llegan al Gobierno", dijo.

¿Se arrepintió Katherine Miranda?

Salamanca aseguró que le sorprendió de que hayan sido tan pocos votos en la decisión y bajos sus cuentas faltaron al menos unos 3-4, que a la final no se sumaron a la iniciativa. Pero destacó la postura de Katherine Miranda durante el debate, que "se movía" ni "opinaba, lo cual no comprende si fue que se arrepintió o no de la decisión.

"Nosotros sí seguimos unido en qué vamos a hacer como colectivo y debo ser respetuoso de que si ellos se quieren ir, deben hacerlo con todas las garantías", añadió.

Katherine Miranda Foto: X Katherine Miranda

