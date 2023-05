Al Gobierno le gusta la decisión de la U de declararse en independencia: mininterior

El Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, mostró su beneplácito ante la decisión del Partido de la U de declararse en independencia .

El jefe de la cartera política expresó que el Gobierno asume esta determinación con tranquilidad y aclaró que se trata de un mensaje de independencia mas no de oposición.

“Si ustedes leen detenidamente el comunicado a nosotros nos gusta, porque dicen vamos a debatir ley por ley. (...) Con independencia la gente sabrá tomar decisiones e incluso nos permite hacer un diálogo más franco y directo con los congresistas”, subrayó.

Sobre el futuro de las reformas sociales dijo que, “desde que los congresistas tengan la libertad de debatirlas con el Gobierno, no están en riesgo”, pero que el Gobierno debe estar listo “para convencerlos”.

Recalcó que las reformas sociales del Gobierno tienen que defenderse por su contenido y eso es lo que está sucediendo.

“Esto no es un tema de unos congresistas que están o no obligados a votar porque están en coalición, nosotros debemos explicar por qué es importante la reforma a la salud, por qué la reforma pensional va a pensionar a la gente que no tiene capacidad de pensionarse”, explicó.

Proyecto de ley de sometimiento

Sobre la radicación de la ponencia del proyecto de ley de sometimiento, el ministro del Interior explicó que está por definirse una reunión con los ponentes, el ministro de Justicia y el Alto Comisionado para la Paz.

“Ese proyecto es de tal entidad que yo quisiera que todos estuviéramos completamente seguros de impulsarlo al mismo tiempo, me preocupa hacer un mal proyecto de ley, quiero que ese proyecto y esa ley salga bien hecha”, señaló.

