Partido de la U se declara en independencia del Gobierno Petro

Después de una reunión de casi tres horas en el Club de Banqueros, en el centro de Bogotá, los 26 senadores y representantes a la Cámara del Partido de la U anunciaron que oficialmente ya no serán partido de Gobierno, sino que se declararán en independencia al Gobierno de Gustavo Petro.

“Básicamente lo que queremos en el partido es tener independencia para poder lograr votar o asumir posiciones responsables frente a las cosas buenas que se lleguen a acuerdos y que puedan impactar positivamente a los ciudadanos, y también votar negativos las propuestas que nosotros creamos que no son o que no van a impactar positivamente a la gente, entonces por eso se caen”, señaló la presidenta de esa colectividad, la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro .

Con esta decisión, el Partido de la U se suma al Conservador, que también decidió pasar a la oposición, luego de que el presidente Gustavo Petro terminara la coalición oficialista,ante las críticas que estas colectividades hicieron al proyecto de la reforma a la salud.

Frente al futuro de reformas como la laboral, que también está haciendo su tránsito en la Comisión Séptima de la Cámara, la exgobernadora Toro señaló que aún no hay una decisión: “En bancada no se ha tomado decisión. Hay un ponente del partido de La U que hoy nos expresó que no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que estaban en la ponencia y pienso que de pronto no se va a firmar”.

Comunicado del Partido de la U

Hoy, en bancada del Partido de la U hemos deliberado de manera sosegada y hemos considerado apartarnos de la coalición de Gobierno e irnos a la independencia y seguir actuando coherente y responsablemente para así poder responder positivamente a las necesidades más apremiantes del país. La independencia de opiniones es la base de la democracia. Y este es el momento en que esa independencia debe prevalecer, para el bien de Colombia.

Queremos manifestarle a los colombianos que desde el Partido de La U continuaremos trabajando para los ciudadanos, sin cálculos políticos, conscientes de que afrontamos un momento histórico que amerita unos cambios consensuados, dialogados, incluyentes, que privilegien la conversación y no la confrontación.

Desde la independencia, nuestros congresistas apoyarán aquellas propuestas legislativas que impacten positivamente a los colombianos y nos opondremos a las que consideremos que los impactan negativamente. Seguiremos escuchando y actuando pensando en la gente.

Hay momentos en que la independencia de criterios es lo más favorable para el país. Esta es la razón principal de nuestra decisión.

