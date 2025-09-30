Aprobado en segundo debate proyecto para que clases arranquen después de las 7:00 a.m.

En la tarde de este miércoles, la Plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de ley 'Estudio sin madrugón', presentado por el senador liberal Alejandro Carlos Chacón y que busca prohibir el inicio de las clases antes de las 7:00 de la mañana en todos los establecimientos educativos del país, tanto públicos como privados, en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media.

El senador Chacón explicó que comenzar la jornada escolar a partir de las 7:00 de la mañana mejora de manera significativa la calidad del sueño de los estudiantes, lo que impacta positivamente en su salud física, bienestar psicológico, atención, concentración y rendimiento académico.

“Es un tema que va por encima de los rangos laborales, de la condición de una persona mayor, sino de aquellos menores que requieren que pensemos en ellos, que primero son los niños. Y también pensando en las madres, cabezas de familia, en aquellas mamás que se levantan tan temprano, que no sea necesario", detalló Chacón.

Estudiantes ya no pueden usar el celular en el colegio Foto: ImageFX, referencia

En el mundo y los colegios de mejores calificaciones en Colombia, especialmente los privados más costosos, ingresan a las 8:00 de la mañana y solo a veces, en los sectores populares, en los colegios públicos, en ocasiones es donde le exigen a los menores llegar a las 6:00 de la mañana añadió.

El proyecto también cita experiencias internacionales que demuestran cómo estos cambios de horario benefician no solo a los estudiantes, sino también a sus familias, al generar entornos educativos más justos y equitativos, sobre todo en un país como Colombia, donde el Dane certifica que la jefatura de los hogares reposa en más del 50 % en las mujeres.

Con la aprobación en segundo debate y con ponencia del senador Guido Echeverry, la iniciativa seguirá su trámite legislativo en la Cámara de Representantes, con el objetivo de convertirse en ley de la República.