Benedetti se confiesa: critica personería a Robledo y asegura que se aprobará la reforma tributaria

El senador Armando Benedetti , quien protagonizó un escándalo este martes en plena sesión del Senado en la que fue sorprendido tomando whisky, aceptó su falta, pero dijo que puede darse ninguna sanción en su contra. Según la explicación del legislador, una asesora suya estaba de cumpleaños y solo se trató de un brindis.

"Ayer no salí y estábamos aquí, una de mis asesoras estaba de cumpleaños, me parecía muy malo que además que no pudiera celebrar, que fuera en la casa trabajando. Yo dije, pidamos algo de comer y eso fue lo que pasó, yo estoy brindando con ellos", aseguró.

Benedetti negó estar en estado de embriaguez y sostuvo que no violó la Ley Quinta de 1992 que reglamenta el Congreso.

Adicionalmente, el congresista lanzó duros dardos en materia política, criticó al CNE y pronosticó que la reforma tributaria del Gobierno Duque será aprobada.

"La reforma tributaria va a pasar, pero que esta vez va a tener más repercusiones en los que voten, yo creo que sí", dijo el legislador.

"El ministro de Hacienda en el Gobierno es una isla, él hace realmente lo que le dé la gana y sin tener que avisar", agregó.

El congresista, además, criticó que el CNE le haya otorgado personería jurídica al movimiento Dignidad encabezado por el senador Jorge Robledo, mientras que se lo negó a Colombia Humana de Petro. De acuerdo con Benedetti es injusto que la escisión del congresista Robledo haya dado frutos en solo ocho meses.

"El CNE acaba de dar la personería jurídica a un solo senador y eso lo autoriza a que le den más de 10.000 millones de pesos para que se mantenga el partido, pero el que tiene 8 millones de votos (Petro y Colombia Humana), el Congreso, el CNE y las cortes se han negado a darle personería jurídica", sostuvo Benedetti.

