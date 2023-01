Berner Zambrano espera garantías del Pacto Histórico en su aspiración por la Gobernación de Nariño

Con la llegada del 2023, las elecciones regionales se acercan para los políticos que desean puestos en alcaldías o gobernaciones. Diversos funcionarios han renunciado a sus cargos para poder participar en estas contiendas, uno de ellos, el exsenador Berner Zambrano que aspira a un lugar en esta jornada electoral.

“Creo que todos los casos hay que verlos separadamente, en el de Berner Zambrano, a mi me entregaron la credencial el 19 de julio de 2022 como senador y al día siguiente ya tenía tres demandas por doble militancia, al pasar de los días llegaron a 12 (…) Uno se siente muy indefenso porque no tiene doble instancia y me suspenden sin abordar el proceso en sí, sino que lo hacen y después viene la investigación”, reveló el exsenador en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre sus razones para abandonar sus funciones como congresista.

Zambrano aseguró que no existen garantías en la comisión quinta, pues no hay doble instancia y suspenden sin ver pruebas; según él, la misma persona que interpone la demanda, es la misma que la resuelve, entonces “qué transparencia podría existir en estos cargos”.

“En Nariño fue un caso atípico, no solo Felipe Muñoz del Partido Conservador venía de tener la muerte del senador Eduardo Enrique Maya y el no lanzamiento de la senadora Miriam Alicia Paredes, el departamento no presentó nombres para los Partidos de la U y Cambio Radical. Hoy, la gente no vota por los partidos, sino por las personas que hacen las labores (…) Efectivamente vamos a la gobernación con el Partido de la U, buscando respaldos y acá estamos conformando un grupo importante ‘El pacto somos todos’, no somos como el partido del presidente”, afirmó Zambrano.

El exsenador espera que Nariño acompañe al presidente de Colombia y el Pacto Histórico les brinde garantías, pues han estado al lado de ellos en la contienda electoral, pero aún están a la expectativa cuál será el candidato de esta militancia.