En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Centro Democrático pide a Andrés Guerra encabezar lista a la Cámara por Antioquia

Centro Democrático pide a Andrés Guerra encabezar lista a la Cámara por Antioquia

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, le pidió a Andrés Guerra en una carta encabezar la lista a la Cámara por Antioquia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad