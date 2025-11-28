Centro Democrático pide a Andrés Guerra encabezar lista a la Cámara por Antioquia

El Centro Democrático le pidió a Andrés Guerra que sea la cabeza de lista a la Cámara por Antioquia. La solicitud se la hizo formalmente el director del partido, Gabriel Vallejo, por medio de una carta. Vallejo asegura que el uribismo busca consolidarse como la fuerza política más importante de Antioquia y por eso le pide a Guerra encabezar la lista.

“Por esa razón y reconociendo su autoridad moral, su arraigo regional, su voz firme y su carácter genuinamente guerrero queremos solicitarle que acepte encabezar la lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Antioquia”, dice el documento de Vallejo.

En este momento el senador está evaluando la posibilidad y asegura que tomará una decisión lo más pronto posible.

BLU Radio. Andrés Guerra Hoyos / Foto: @andresguerraho

Es importante recordar que Andrés Guerra hizo parte de la lista de cinco precandidatos del partido. Posteriormente renunció y le pidió al Centro Democrático que lo tuvieran en cuenta en la lista al Senado.



En este momento hay cuatro precandidatos del Centro Democrático a la presidencia. María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe Londoño y Paola Holguín.

Se espera que antes del 15 de diciembre se conozca quien, o quienes, van a ser los candidatos del partido, teniendo en cuenta que el Centro Democrático abrió la puerta a que incluso fueran elegidas dos personas.

Además, el candidato del Centro Democrático iría a una consulta en marzo con otros candidatos de sectores opositores al Gobierno Petro.