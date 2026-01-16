"Cepeda y Petro han sido aliados de Maduro": Uribe por reunión entre Petro y Trump

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la reunión que se dará el 3 de febrero entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. El encuentro se dará tras algunas tensiones que se han presentado entre Estados Unidos y Colombia.

Uribe se refirió en un evento en Zipaquirá al encuentro y aunque en un principio señaló que no se iba a referir al tema sí hizo algunos comentarios.

“Ahora se va a reunir el presidente Petro con el presidente Trump. Yo no voy a decir nada de eso, yo no voy a decir nada sobre lo que decía Trump y tampoco sobre lo que dijo Petro en las calles de Nueva York gritándole al Ejército de Estados Unidos que desobedeciera a su comandante, el presidente Trump”, señaló en un primer momento Uribe.

Sin embargo, Uribe dijo que Petro y el candidato presidencial Iván Cepeda han sido cercanos a Maduro.



“Lo que yo voy a decir es que Cepeda y Petro han apoyado históricamente la dictadura de Cuba. Han sido aliados de Maduro. Cómo se puso de bravo Cepeda cuando Estados Unidos arrestó a Maduro. Cómo protestó el presidente Petro”, agregó Uribe.

Es importante recordar que esta semana el presidente Gustavo Petro confirmó que el encuentro con su homólogo estadounidense se dará el 3 de febrero en la Casa Blanca.

Este encuentro se programó tras una primera conversación telefónica que tuvieron Petro y Trump hace algunos días.