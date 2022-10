Claudia López evalúa renunciar al Senado para dedicarse a la campaña de Fajardo

El candidato presidencial por la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, confirmó este miércoles como su compañera de fórmula vicepresidencial a la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, con quien aspira a formar el "Gobierno de la reconciliación" si gana las elecciones de mayo.

A propósito, Mañanas BLU habló con la congresista, quien sostuvo que se encuentra muy feliz de la candidatura, la cual calificó como “un reconocimiento muy lindo”.

“Tenemos que cuidar este país y no meterlo en una hoguera que no le va a resolver ni las necesidades de educación ni de salud ni de empleo a nadie. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en la propuestas que lidera y que propone Sergio Fajardo”, dijo.

Precisó que desde la Vicepresidencia luchará por reconciliar a Colombia y poner a la educación como el motor de la generación de nuevos y mejores empleos en todo el país.

Dijo que la ley no tiene ninguna inhabilidad que no le permita ser senadora y candidata vicepresidencial a la vez, pero que no le gusta la idea.

“Espero después del 11 de marzo tomar una decisión porque este reto es duro, esta campaña va a ser difícil y quiero meterle alma, vida y sombrero para que lleguemos a la Presidencia, reconciliemos al país, derrotemos la corrupción y mejoremos la calidad de vida de los colombianos”, aseguró.

En ese sentido, manifestó que “la mejor decisión” es renunciar al Senado, pero que la tomará después del 11 de marzo.

La legisladora precisó que el país no solo debe cambiar de gobierno, sino que debe cambiar el espíritu y que la campaña intentará sacar lo mejor de cada colombiano.

“Lo que veo en la calle es que la gente está agotada. Saben que la peladera entre Petro y Peñalosa, entre Santos y Uribe, entre otras, no le resuelve nada a nadie. De eso no come ninguna familia colombiana, al contrario por esa peleadera se cierran empresas y perdemos empleo”, añadió la congresista.

Finalmente, López puntualizó que los colombianos están hastiados de la corrupción y por eso su campaña, al lado de Fajardo, luchará para combatirla desde todos los frentes del estado.

“La campaña presidencial comienza en forma el 12 de marzo una vez pasen las legislativas y ahí el foco se va a poner sobre el talante y las propuestas de los candidatos y estoy segura que Colombia lo que quiere es educación y no pelea”, finalizó.

