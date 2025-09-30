Con su hermana y general, movimiento de Fico Gutiérrez inscribió comité de firmas al Senado

El movimiento Creemos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, participará con lista completa en las elecciones legislativas del año 2026. Este martes, inscribieron el movimiento significativo de ciudadanos y con el, la lista de nombres de aspirantes al Senado de la República, encabezados por Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde.

Este paso lo deben cumplir porque esa organización no tiene personería jurídica como partido, por decisión del Consejo de Estado, tal como le ha pasado a otras colectividades.

Será una lista abierta y el principal reto es conseguir la firma. A juzgar por cómo está integrado el grupo de precandidatos, tendrá equipos en diferentes regiones del país. Ese enfoque descentralizado lo están utilizando para alcanzar el número de rúbricas requeridos por la Registraduría.

Federico Gutiérrez. Foto: Blu Radio

Además de Juliana Gutiérrez, entre los nombres de aspirantes destacan el del diputado de Antioquia Andrés Bedoya, el exalcalde de Armenia José Manuel Ríos, el general en retiro Eliécer Camacho, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y de Medellín; la excandidata a la Alcaldía de Montería Natalia López Fuentes, entre otras figuras que completan la lista de 25 postulados.



Los demás precandidatos son Sara Jaramillo, Wilder Zapata, el coronel Diego Hernández, Nelson Barrera Roa, Luis Oliverio Cárdenas, Juan Diego Muñoz, Laura Gamboa, Jhon Alex Méndez Vargas, Catalina Ramírez Vélez, Lida Drago, Gustavo Pinedo, Ángel Augusto Sánchez Hernández, Juan Alejandro Ángel, Jorge Aranguren, Martha Restrepo Correa, Claudia Céspedes, Sara María Arbeláez Ramírez, Luis Ernesto Rivera, Miguel Ángel Cordero Trinidad y Oscar Daniel Salamanca Vargas.

Para este 1 de octubre, se espera la inscripción del movimiento en Antioquia e iniciar la recolección de firmas de los aspirantes a la Cámara de Representantes, en cuya lista estará el exconcejal de Medellín Simón Molina y otras figuras conocidas en la región.