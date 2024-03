Confundiendo soluciones sociales con cambios constitucionales se crean riesgos a democracia: Uribe

El presidente Gustavo Petro abrió el debate en Colombia sobre la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, lo hizo tras referirse a las dificultades que han tenido las reformas sociales que han propuesto desde el Gobierno nacional. En el mismo sentido, Petro dijo que no estaba buscando una reelección.

"Si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente bajo este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, señaló Petro.

Una de las reacciones corrió por cuenta del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que publicó un vídeo en el que habla de los obstáculos que hay en el país para lograr la paz, y al final, se refiere a la idea del presidente Gustavo Petro.

"Confundir las soluciones sociales y económicas con cambios constitucionales cuyos intentos crean innecesarios riesgos a la democracia" fueron las palabras del expresidente.

Aunque la oposición ha rechazado la propuesta de Petro, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras apoyó la propuesta.

"Esta iniciativa me parece formidable y realmente muy oportuna. Me llenaría de ilusión poder llegar a esa constituyente, porque es que no creo en las razones que esgrime el presidente para abrirle paso a la constituyente, pero sí creo en la propia constituyente. Hace ya un par de meses le acepté al Gobierno a ser parte de la Comisión de Reforma a la Justicia", señaló Vargas.