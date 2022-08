Contraloría no será utilizada para perseguir a los contradictores políticos: Carlos Hernán Rodríguez

El recién elegido contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez , habló ante el Congreso Pleno donde recibió un contundente respaldo en su aspiración. En medio de las críticas que ha recibido por el respaldo que le dio el Pacto Histórico , como coalición de gobierno, Rodríguez se comprometió con ser un contralor independiente y garantista para todos los sectores políticos, incluida la oposición.

“La Contraloría no va a ser utilizada para perseguir a los contradictores políticos y ese mismo mensaje se lo transmití a la bancada del Centro Democrático. Una cosa es el Gobierno, otra cosa es el control y otra cosa es el Congreso de la República”, precisó.

Publicidad

Asimismo, el nuevo jefe del ente de control fiscal también envió un mensaje a las contralorías territoriales, “esas entidades y sus gerencias no pueden ser utilizadas como instrumento político para perseguir a un opositor, no pueden ser instrumentos de chantaje”.

“Desde que me dirigí al Congreso de la República he manifestado el principio de independencia frente al Gobierno, independencia frente al Congreso, pero de igual manera no descartar un principio de colaboración armónica que existe y que no es inventado y está en el artículo 113 de la Constitución”, agregó.

Sobre los cuestionamientos que ha recibido por sus nexos con Juan Carlos Martínez Sinisterra y Juan Carlos Abadía, dos cuestionados políticos vallecaucanos, Rodríguez negó cualquier responsabilidad en hechos delictivos y afirmó que, de hecho, fue él quien lideró denuncias sobre las actuaciones de Abadía.

Publicidad

“Fui elegido por una coalición de gobierno de ellos, pero deben mirar lo que hice como contralor (del Valle). Yo denuncié los excesos de gastos de publicidad, fui la persona que hizo los hallazgos por los que hoy se investiga al exgobernador en la Corte Suprema. Todas esas denuncias fueron escudriñadas por la Corte y por el Consejo de Estado”, concluyó.

Finalmente, Rodríguez negó que, tras su elección, apoyada por todos los partidos tradicionales , hubiese algún tipo de beneficio u ofrecimiento burocrático.

Publicidad

Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy: