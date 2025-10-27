Corcho perdió y debe asumir las consecuencias: Pizarro por cabeza de lista al Senado

La senadora por el Pacto Histórico María José Pizarro, se pronunció frente al reclamo que hizo la exprecandidata Carolina Corcho de que al haber quedado como segunda en la votación de la consulta presidencial con 678.962 votos, esta debe encabezar la lista al Senado, según un acuerdo planteado inicialmente entre los precandidatos y las cabezas de los partidos que conforman el Pacto.

“El acuerdo es que quien encabece la lista al Senado debe estar respaldado por el voto popular. El Pacto Histórico no tiene bolígrafo; todas las dignidades deben ser producto del voto ciudadano”, había señalado la exministra de Salud al reconocer su derrota ante el senador Iván Cepeda.

Pizarro aseguró que el 26 de septiembre, ese acuerdo cambió, ya que con la necesidad de competir con Daniel Quintero, se logró un consenso para que la mayoría de precandidatos declinaran su aspiración y respaldaran a Cepeda y, que Pizarro lideraría la lista.

EN VIVO: siga los resultados de la consulta del Pacto Histórico entre Iván Cepeda y Carolina Corcho Foto: redes sociales

La senadora afirma que todos los precandidatos y dirigentes de la izquierda aceptaron el consenso con excepción de Corcho.



“Todos asumimos esa responsabilidad, con excepción de Carolina Corcho quien no asistió a las deliberaciones y decidió participar en la consulta, en la cual resultó vencedor en las urnas Iván Cepeda, con votos que representan la voluntad del Pacto Histórico y de la sociedad que nos acompaña”, dijo Pizarro.

La senadora afirmó que ese mismo 26 de septiembre declinó su aspiración presidencial y asumía la responsabilidad de liderar la bancada de Senado. Horas más tarde, según explicó, se radicó ante la Registraduría un acuerdo político en el que se estableció que la cabeza de lista del Pacto Histórico sería definida por consenso entre los partidos integrantes.

Pizarro enfatizó que estos compromisos son fundamentales y no pueden modificarse de manera unilateral, pues hacerlo significaría que el Pacto Histórico nacería incumpliendo sus propios acuerdos.

“Carolina Corcho participó en la consulta presidencial, perdió y debe asumir las consecuencias de sus decisiones. De eso se trata, precisamente, la democracia”, concluyó Pizarro.