¿Crisis en Centro Democrático? María Fernanda Cabal exige revelar encuesta que ganó Zuluaga

La senadora María Fernanda Cabal exigió revelar los resultados de las encuestas del Centro Democrático que dieron como ganador a Óscar Iván Zuluaga para aspirar, por la colectividad, a la Presidencia de la República.

“Todo debe hacerse público, por respeto a los electores: 1) La muestra 2 )Los datos recaudados, incluidas las 3.000 encuestas desechadas. Esto, hasta hoy, no ha sido entregado ni a la auditoría, ni a la veeduría. ¿Ya publicaste tus millonarios contratos, Natalia?”, escribió en sus redes sociales.

El trino de Cabal fue replicado por el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, quien ha hecho una petición en ese sentido.

Este miércoles, el también senador Ernesto Macías pidió que se divultaran los resultados.

Para que los colombianos conozcan todo el proceso de selección de la candidatura presidencial del @CeDemocratico, solicito a las directivas del Partido hacer públicos oficialmente los resultados de las encuestas, las firmas que las realizaron y la auditoría que verificó escribió Macías en Twitter

Pese a que el Centro Democrático no ha revelado los resultados de las encuestas, en diálogo con BLU Radio, la senadora Cabal manifestó que los resultados se dieron así: "(Los resultados) no sé si fue el 22 o 21%, es un promedio, en una quedé más alto, pero no recuerdo exactamente, Creo que lo de Óscar Iván Zuluaga fue un triunfo bastante lejos del segundo, después del segundo hacia abajo también hubo una distancia”.

