Críticas al presidente Duque por opinión sobre elección de candidato presidencial del uribismo

El presidente Iván Duque generó una ola de críticas luego de que en una entrevista con un medio de comunicación colombiano dijera que el candidato presidencial para su reemplazo debería salir del centro y no desde los extremos políticos.

“Tengo claridad de que es desde el centro y no desde los extremos desde donde surgirá el candidato del Centro Democrático a la presidencia de la República”, dijo Duque para el periódico El Tiempo.

Estas declaraciones fueron interpretadas por algunos sectores como una participación en política por parte del presidente Duque.

El senador Iván Cepeda dijo que esto lo hace el mandatario sin ningún respeto a la Constitución. “En estas entrevistas en los medios de comunicación el presidente, sin ninguna clase de limitaciones, interviene en política, le dice al país cuáles son sus candidaturas de su preferencia, cómo el partido de Gobierno debe generar su estrategia para las elecciones de 2022, y esto lo hace sin ninguna clase de respeto por la Constitución, por su investidura, por las garantías que debería dar”, afirmó.

A su turno, el senador Luis Fernando Velasco dijo que contrario a lo que quiere afirmar, esto no favorece a los precandidatos presidenciales; sin embargo, estas declaraciones no están bien hechas: “No creo que eso le ayude mucho a los candidatos de centro, pero el presidente tiene derecho a defender su obra de Gobierno, lo que no está del todo bien es que salga a hacerlo de esa manera”.

Publicidad

Desde el Centro Democrático, el precandidato presidencial Edward Rodríguez consideró que el jefe de Estado no participa en política, sino que es un ciudadano y expresa una opinión, incluso se animó a decir que el presidente Duque tiene razón con esa afirmación.

“La ciudadanía está cansada de la polarización y de los extremos, por eso coincido plenamente con el presidente Iván Duque: el próximo presidente será quien más una y quién genere menos resistencia porque los extremos están mandados a recoger”, puntualizó.

Siga y escuche La Intérprete en Spotify: