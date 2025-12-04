De La Espriella descarta, por ahora, participar en consulta interpartidista en marzo de 2026

En la mañana de este jueves, 4 de miércoles, el precandidato presidencial por el grupo significativo de ciudadanos ‘Defensores de la Patria, el empresario y abogado Abelardo De La Espriella, presenta 4’870.000 firmas con las que busca avalar su aspiración a la Casa de Nariño.

De La Espriella, quien hoy se encuentra en segundo lugar en la intención de voto según la más reciente encuesta de Invamer, celebró el hecho como una muestra de un mandato popular de respaldo a su candidatura e incluso aseguró que podrían crecer el número de firmas hasta los 5 millones.

“Estoy consultándole en este momento a la Registraduría porque si hay plazo hasta el 17, podemos entregar aún más firmas porque siguen llegando a nuestras oficinas de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, ahí sigue trabajando la gente. Si esa consulta resulta favorable, yo creo que pasaremos los 5 millones de firmas con la ayuda de Dios”, aseguró el aspirante presidencial.

Abelardo de la Espriella Foto: Facebook De La Espriella Style

Ante los llamados de varios sectores para que acepte participar en una consulta interpartidista en el mes de marzo, De La Espriella dejó claro que va a esperar el desarrollo de la campaña y que podría incluso llegar solo a la primera vuelta.



“¿Tú te irías a una consulta con un mandato popular de casi 5 millones de firmas o defenderías ese mandato popular? Vamos a esperar, vamos a esperar. Yo voy a defender el mandato popular que tengo y debo ser responsable con eso”, dijo.

De la Espriella le envió un mensaje a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, retando a participar en los debates presidenciales para demostrar “de qué está hecho cada candidato”, pero también le envió un mensaje de respeto al exgobernador y precandidato Sergio Fajardo.

“Válido que no quiera estar conmigo, esa es la democracia. Todo mi respeto y consideración para el doctor Fajardo, es un hombre decente, él tiene derecho a no querer unirse conmigo y hacer su proceso como a bien lo tenga, de eso se trata la democracia, yo lo respeto profundamente y él aquí siempre tendrá las puertas abiertas”, concluyó.