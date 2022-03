Defensa de la democracia: la clave del encuentro Iván Duque - Joe Biden

El presidente de Colombia, Iván Duque , ya se encuentra en Washington para adelantar este jueves el esperado encuentro con el presidente estadounidense, Joe Biden, una cita considerada "trascendental" por el Gobierno colombiano.

El presidente Duque será recibido por Biden en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en lo que será la primera reunión bilateral de ambos.

En la agenda figuran asuntos como lo que ha definido la Presidencia de Colombia como la "defensa de la democracia".

El encuentro Duque - Biden se produce tan solo días después de que Washington reconociera que una delegación estadounidense de alto nivel viajó a Caracas el pasado fin de semana para sostener encuentros con el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre "seguridad energética" en medio de la escalada de precios del petróleo por la guerra en Ucrania.

El Gobierno de Duque, que lidera la oposición en América Latina al régimen de Maduro, al que no reconoce y con el que no tiene relaciones diplomáticas desde febrero de 2019, no se ha pronunciado sobre ese acercamiento.

En la agenda del encuentro también están contemplados la lucha contra el narcotráfico, la crisis migratoria venezolana, el cambio climático, la transición energética, la reactivación económica, la profundización del comercio y la inversión bilateral, así como el apoyo a la Paz con Legalidad, nombre dado por el Gobierno a la aplicación del acuerdo de paz con las Farc.

Acompañan al presidente Duque en esta visita la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y los ministros de Defensa, Diego Molano; Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, y Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, así como por la jefa de Gabinete, María Paula Correa, y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón.